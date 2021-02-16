İskilip’te kurulacak turşu atölyesinin yeri belirlendi

İskilip Belediyesi Proje Birimi tarafından yazılan turşu atölyesi projesi onaylanarak destek almaya hak kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen, 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan projeler hayata geçiriliyor. İskilip Belediyesinin her alanda destek olduğu ve İskilip Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin sahibi olacağı turşu atölyesinin kurulacağı yer için incelemelerde bulunuldu.

Belediye Proje Sorumlusu Fatih Uçar tarafından hazırlanan proje kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı SOGEP Programı Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar Projesi İzleme Uzmanı Rumi Pelen, Çorum Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Musa Erdal ve Tuğba Purtul, Çorum Valiliği AB ve Dış İlişkiler Proje ofisi Uzmanı ve Güçlenen Kooperatifler Güçlü Kadınlar Projesi Koordinatörü Dilek Bilgin ile beraber Belediye Proje Koordinatörü Zehra Köse, Fen İşleri Müdürü İbrahim Bozkuş, Çevre Mühendisi Muhammed Çam incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler kapsamında, belediyenin kooperatif turşu atölyesinin kurulmasına destek amaçlı ayırdığı yer hakkında istişare edildi.