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İskilip’te yangın

ÇORUM HABERLERİ  | 10.08.2020 17:05 | Son Güncelleme

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Çomu köyünde bir evde yangın çıktı.

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Çomu köyünde bir evde yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan yangın itfaiye ve Orman İşletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Araplar mahallesinde Sadık Arapoğlu’na ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, alevler evin yan tarafında bulunan ormanlık alana da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen İskilip Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında Arapoğlu’na ait kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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