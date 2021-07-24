İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir otelde konaklayan Mitchell'den uzun süre haber alamayan otel görevlileri odaya girdi.

Mitchell'i hareketsiz gören çalışanların, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince hayatını kaybettiği belirlenen Mitchell'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İlk incelemeye göre, Mitchell'in düşerek kafasını çarptığı ve öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Mitchell, Suriye'deki iç savaştan kaçan ailenin Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindiği botun batması sonucu cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeğin hikayesini anlatan filmde rol almıştı.



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