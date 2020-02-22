İŞKUR gelecekte aranan iş gücünü yetiştirecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR mesleki eğitim kursları ile 21. yüzyılın iş gücünü yetiştirdiklerini belirtti.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, dijitalleşen sanayide nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesinin ülke açısından oldukça önemli bir konu olduğuna, bilgi ve iletişim teknolojileri ile Ar-Ge alanlarında gelişen teknoloji ve üretim süreçlerinin değişimiyle yeni mesleklerin ortaya çıkacağına, bazı mesleklerde ise iş gücü talebinin artacağına dikkati çekti.

Nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacın çok yüksek olduğu bir süreçten geçildiğini vurgulayan Selçuk, "Günümüzde iş gücünden beklenen en kritik özellik; disiplinler arası yeteneklere sahip olması ve bunları hayata geçirebilmesidir. Bu sebeple bireylerin dijital çalışma ortamıyla baş edebilmek için gerekli becerileri kazanması ve dijital dönüşüm ile ortaya çıkan yeni dijital becerilere hazır olması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Programı doğrultusunda İŞKUR'un geleceğin mesleklerine daha da ağırlık vereceğini belirterek, mesleki eğitim kurslarının yapısının 2020 yılı sonuna kadar teknolojik gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkacak ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden tasarlanacağını bildirdi.