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İŞKUR gelecekte aranan iş gücünü yetiştirecek

ANKARA HABERLERİ  | 22.02.2020 11:05 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: - "Endüstriyel bilgisayar programcılığı, giyilebilir teknoloji tasarımcısı, endüstriyel kullanıcı arayüzü tasarımcısı, veri analisti ile bulut bilişim, siber güvenlik, ERP, sosyal medya, yazılım geliştirme, mobil yazılım ve oyun geliştirme uzmanları gibi mesleklerde iş gücü talebinin artacağını öngörüyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR mesleki eğitim kursları ile 21. yüzyılın iş gücünü yetiştirdiklerini belirtti.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, dijitalleşen sanayide nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesinin ülke açısından oldukça önemli bir konu olduğuna, bilgi ve iletişim teknolojileri ile Ar-Ge alanlarında gelişen teknoloji ve üretim süreçlerinin değişimiyle yeni mesleklerin ortaya çıkacağına, bazı mesleklerde ise iş gücü talebinin artacağına dikkati çekti.

Nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacın çok yüksek olduğu bir süreçten geçildiğini vurgulayan Selçuk, "Günümüzde iş gücünden beklenen en kritik özellik; disiplinler arası yeteneklere sahip olması ve bunları hayata geçirebilmesidir. Bu sebeple bireylerin dijital çalışma ortamıyla baş edebilmek için gerekli becerileri kazanması ve dijital dönüşüm ile ortaya çıkan yeni dijital becerilere hazır olması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Programı doğrultusunda İŞKUR'un geleceğin mesleklerine daha da ağırlık vereceğini belirterek, mesleki eğitim kurslarının yapısının 2020 yılı sonuna kadar teknolojik gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkacak ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden tasarlanacağını bildirdi.

- Eğitimler 2020'de de devam edecek

"İŞKUR ile 21. yüzyılın iş gücünü yetiştiriyoruz." ifadesine yer veren Selçuk, özellikle veri analizi, yazılım, siber güvenlik, robotik uygulamalar, dijital iş süreçleri gibi alanlarda nitelikli iş gücüne ihtiyacın artacağına işaret etti.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, endüstriyel bilgisayar programcılığı, giyilebilir teknoloji tasarımcısı, endüstriyel kullanıcı arayüzü tasarımcısı, bulut bilişim uzmanı, siber güvenlik uzmanı, veri analisti, ERP uzmanı, sosyal medya uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı, mobil yazılım uzmanı, oyun geliştirme uzmanı gibi mesleklerde iş gücü talebinin artacağını öngörüyoruz. 2020 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında belirlediğimiz hedefler doğrultusunda gelecekte ortaya çıkacak beceriler ve mesleklerde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlamaya yönelik mesleki eğitim kursları düzenleyeceğiz. Ayrıca 2019 yılında yazılım uzmanı, sistem uzmanı, kurumsal kaynak planlama uzmanı, bulut bilişim uzmanı, siber güvenlik uzmanı ve oyun geliştirme uzmanı mesleklerinde İŞKUR aracılığıyla düzenlediğimiz eğitimler, 2020 yılında da devam edecek olup Ankara ve İstanbul'a ilave olarak İzmir'de de bu eğitimleri düzenleyeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İŞKUR

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