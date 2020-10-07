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İşkur işgücü piyasa araştırması başlıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.10.2020 18:39 | Son Güncelleme

Eskişehir İşkur İl Müdürü Hakkı Çiçek, 2020 yılı işgücü Piyasası Araştırması ile ilgili saha çalışmasının 9 Ekim-6 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.Çiçek, yaptığı açıklamada, kurumlarının ilgili kanun gereği illerinin işgücü piyasasını izleme değerlendirme sistemini oluşturmak ve gelecek istihdam ve eğitim ihtiyacını belirlemek amacıyla işgücü piyasası araştırmaları yapmakla yükümlü olduğunu belirterek, "Bu kapsamda 2020 yılı işgücü Piyasası Araştırması ile ilgili saha çalışması 9 Ekim - 6 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Eskişehir İşkur İl Müdürü Hakkı Çiçek, 2020 yılı işgücü Piyasası Araştırması ile ilgili saha çalışmasının 9 Ekim-6 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Çiçek, yaptığı açıklamada, kurumlarının ilgili kanun gereği illerinin işgücü piyasasını izleme değerlendirme sistemini oluşturmak ve gelecek istihdam ve eğitim ihtiyacını belirlemek amacıyla işgücü piyasası araştırmaları yapmakla yükümlü olduğunu belirterek, "Bu kapsamda 2020 yılı işgücü Piyasası Araştırması ile ilgili saha çalışması 9 Ekim - 6 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Araştırma sadece sadece istatistiki amaçlarla olup, derlenen bilgiler kurumumuz tarafından işgücü piyasası taleplerini belirlenmesinde kullanılacaktır. Böylece, işverenlere ve iş arayanlara daha iyi hizmet sunmamızda araştırma sonuçları bize yol gösterecektir. Bu nedenle işveren taleplerinin doğru olarak tespit edilmesi için ilimizde belirlenen işyerlerinin kurumumuz personelince iş gücü Piyasası Formlarının doldurulması sağlanacaktır" diye belirtti.

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