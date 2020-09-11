YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak

İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak

ZONGULDAK HABERLERİ  | 11.09.2020 17:07 | Son Güncelleme

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay çalışma süreli 500 temizlik görevlisi ve 234 güvenlik görevlisi alınacak.Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan protokoller gereği 9 ay çalışma süreli 500 temizlik görevlisi ve 234 güvenlik görevlisi toplum yararına program başvuruları yarın başlıyor.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay çalışma süreli 500 temizlik görevlisi ve 234 güvenlik görevlisi alınacak.
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan protokoller gereği 9 ay çalışma süreli 500 temizlik görevlisi ve 234 güvenlik görevlisi toplum yararına program başvuruları yarın başlıyor. 5 gün sürecek başvurular https://esube.iskur.gov.tr/ ve Alo 170 üzerinden yapılacak.
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle; “İl Müdürlüğümüz ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan protokoller gereği 9 ay çalışma süreli 500 temizlik görevlisi ve 234 güvenlik görevlisi toplum yararına program başvuruları 12Eylül 2020-16 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular sadece https://esube.iskur.gov.tr/ ve Alo 170 Çağrı Merkezi aracılığı ile alınacak olup Kurum Birimlerinden ve Hizmet Noktalarından başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular ilçe bazında kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan ikamet adreslerine göre alınacaktır. Başvurular sonrasında işe alınacak adaylar noter kurası ile belirlenecektir. Kuralarda sadece Milli Eğitim yetkilileri ve Noter hazır bulunacak olup katılımcı kabul edilmeyecektir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP katılamayacaktır. (2020 yılı için 3.480 TL). Her haneden sadece bir kişi TYP katılımcısı olabilecektir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Yeni Malatyaspor, bu sezondan umutlu
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Kayserispor’da 14 futbolcunun lisansı çıktı
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Gevrek’ten Gürkan’a anlamlı ziyaret
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Başkan Ceşen’den Denizlispor’a destek
Portekiz ile eğitim köprüsü
Portekiz ile eğitim köprüsü
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak
Süper Lig'in Ege temsilcileri, açılış maçında birbirlerine rakip olacak

Zonguldak Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:22
Öğle
12:55
İkindi
16:28
Akşam
19:17
Yatsı
20:39

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Site Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
BESYO Özel Yetenek Sınavı başvuruları başladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kabuk Ve Yavaş Ailesi’nin Mutlu Günü
Kabuk Ve Yavaş Ailesi’nin Mutlu Günü
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
Yengeye cinsel ilişki teklifi kayıtta!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.