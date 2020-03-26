İŞKUR’a Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’ne alınacak 200 kişilik işçi için başvurular başladı

İŞKUR’a Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’ne alınacak 200 kişilik işçi için başvurular başlarken, son başvuru tarihi olarak 30 Mart Pazartesi olarak açıklandı.

Konuyla ilgili Trabzon İl Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Söz konusu talepler kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın daimi işçi olarak Türkiye geneli işe alacağı 14 bin işçinin Trabzon’dan alınacak olan 200 işçi alım başvuruları ülkemizde yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarımız web sitemiz (www.iskur.gov.tr), e- Devlet, ve ALO 170 hattı üzerinden yapabilecektir. İŞKUR kurum hizmet binalarında ise başvuru

alınmayacaktır. Başvuru yapacak kişilerin ikametgâhlarının 26 Mart 2020 tarihi itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde Trabzon ilinin bağlı olduğu bölge sınırlarında olması gerekmektedir. Başvuru süresi içinde diğer bölgelerden ikametgâhlarını Trabzon ilinin bağlı olduğu bölge sınırlarına alanların başvuruları alınmayacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından Trabzon ili ve ilçelerindeki sağlık birimlerinde çalıştırılacak 166 kişilik Temizlik Görevlisi, 19 kişilik Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve 15 kişilik Klinik Destek Elemanı mesleklerindeki işgücü talepleri sonucunda işe alınacak işçiler doğrudan noter kurasıyla belirlenecektir. Kura çekilişi, 8 Nisan 2020 tarihinde Ankara’da Noter huzurunda yapılacaktır. Müracaat tarihleri çakışan, Sağlık Bakanlığı’nın birden fazla işgücü talebine durumu uyan kişilerin tercihleri doğrultusunda sadece bir talebe müracaatları kabul edilecektir" denildi.

