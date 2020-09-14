İŞKUR’dan normal çalışma düzenine dönen işverenlere normalleşme desteği

Normal çalışma düzenine geçen işyerleri için İŞKUR tarafından yeni bir destek düzenlemesi yapıldı.

28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7252 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 26’ncı madde eklenerek, işyerinde normal çalışma düzenine geçen işyerleri için yeni bir destek düzenlemesi yapıldı. Yapılan düzenlemeyle ilgili yapılan açıklamada, “’4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında 1 Temmuz 2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi durumlarında’ özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere, kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Normalleşme desteğinin usul ve esasları

Destekten yararlanmak isteyen işletmelerde aranacak şartlar ise şu şekilde belirtildi:

"Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanması ve işyerinde haftalık normal çalışma süresine dönmesi, işyerinin özel sektör işverenine ait olması, 07252 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin SGK’ya verilmiş olması, gerekmektedir. İşverenler, tahakkuk edecek primlerin süresinde ödenip ödenmediğine bakılmaksızın söz konusu maddede belirtilen destekten yararlanılabilecektir."

