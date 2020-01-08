İŞKUR’dan orta öğretim kurumlarına yönelik meslek danışmanlığı semineri

Isparta Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü Meslek Danışmanlığı birimi tarafından, il genelindeki orta öğrenim öğrencilerine yönelik meslek danışmanlığı seminerleri düzenlendi. Isparta Gül Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen seminerde, okulun 9. sınıf öğrencilerine ‘Meslek Seçiminin Önemi’ başlığı atında ilgili konular anlatıldı.

İŞKUR Meslek Danışmanı Alper Erdik, doğru meslek seçiminin aşamaları, bireyin kendini ve meslekleri tanıması, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YKS) yapılan son değişiklikler, meslek lisesi öğrencilerine üniversite/bölüm seçerken tanınan avantajlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Meslek seçimi sürecinde İŞKUR’un öğrencilere sunduğu hizmetlerin de ayrıntılı olarak aktarıldığı seminerde ayrıca, öğrencilere ‘İŞKUR Meslek Seçimine Destek’ dergileri dağıtıldı.



