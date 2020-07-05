YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. İslahiye İlçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı

İslahiye İlçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.07.2020 14:34 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir hafta hiç vaka görülmemesinin ardından son üç günde vaka sayısında yüzde 50 artış oldu.Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 8 Nisan’da ilk vakanın görülmesi ile son 3 güne kadar 14 vaka görüldü.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir hafta hiç vaka görülmemesinin ardından son üç günde vaka sayısında yüzde 50 artış oldu.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 8 Nisan’da ilk vakanın görülmesi ile son 3 güne kadar 14 vaka görüldü. Korona virüs teşhisi ile vefat edenlerin sayısı ise 3’e ulaştı.
Yaklaşık bir hafta süre içerisinde hiçbir vaka görülmemesinden sonra son üç günde 8 vaka görüldü. Bundan üç gün önce İslahiye’de görülen toplam vaka sayısı 14 iken, şuan itibari ile korona virüs salgınına yakalanan kişi sayısı ne yazık ki 22 oldu.

Şuanda toplam 490 kişi karantinada

İslahiye İlçesinde tedbirlere uymayan pozitif bir vaka ile temas kuran 490 kişi çeşitli sebeplerden dolayı karantina altında takibi devam ediyor.

Filyasyon ekibi 24 saat esaslı çalışıyor

Tüm uyarılara rağmen tedbiri elden bırakan vatandaşların duyarsızlığı sonucu vaka sayıları artmaya devam ediyor. Vakaların artması Sağlık çalışanlarının işlerini zorlaştırmakla kalmıyor hayati risk taşıyor. Bunların başında gelen İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından oluşan filyasyon ekibi vakanın görüldüğü adrese gidip pozitif ve temaslı kişilerle muhatap olmak zorunda kalıyorlar. Vakanın görüldüğü saate bakılmaksızın ikamete giderek çalışmalarını tamamlıyorlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyet Amiri Öner, Endenozya’ya gidiyor

Emniyet Amiri Öner, Endenozya’ya gidiyor

Samsun’da otostop rezaleti

Samsun’da otostop rezaleti

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Türkiye’nin en büyük mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Çöl sıcakları kendini hissettirmeye başladı

Büyükşehirden asfalt çalışması

Büyükşehirden asfalt çalışması

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:25
Sabah
05:09
Öğle
12:40
İkindi
16:31
Akşam
20:01
Yatsı
21:37

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Çelemler Eczanesi
Sehitkamil
Ebru Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Gülten Eczanesi
Sehitkamil
Kaplan Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Ali Çiçek Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yasak aşk cinayeti

Yasak aşk cinayeti

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.