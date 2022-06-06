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İslahiye OSB'de fabrika sayısı yükseliyor

06.06.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OSB Müdürü Mesut Kamacı: - "Şu anda 5 fabrika aktif çalışmakta. 2 fabrika daha 2 ay içerisinde hazır hale gelecek. Yıl sonuna kadar da 6 fabrika da yıl sonuna kadar faaliyete geçecek"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2016 yılında yapımına başlanan organize sanayi bölgesinde (OSB) 5 olan fabrika sayısının yıl sonunda 13'e yükselmesi planlanıyor.

İslahiye OSB Müdürü Mesut Kamacı, gazetecilere, İslahiye-Nurdağı Çevre Yolu Leçe mevkisinde 856 dönüm arazide kurulu bulunan ve 2016 yılında temeli atılan OSB'de 28 firmanın arsa talebi karşılandığını, halihazırda 5 fabrikanın üretim yaparak 440 işçi istihdam ettiğini söyledi.

Tüm taleplerin 3 yıl içinde tamamlanarak üretime başlayacağını öngördüklerini ifade eden Kamacı, "Şu anda 5 fabrika aktif çalışmakta. 2 fabrika daha 2 ay içerisinde hazır hale gelecek. Yıl sonuna kadar da 6 fabrika da yıl sonuna kadar faaliyete geçecek." dedi.

Bu işletmeler faaliyete geçtiklerinde OSB'de 4 ila 5 bin işçinin istihdam edileceğini aktaran Kamacı, İslahiye'nin yatırım açısından cazibe merkezi olduğunu, denize yakın olmaları sebebiyle navlun ücretleri açısından da cazip bir bölge olduklarını kaydetti.

Kamacı, yatırımcıları İslahiye OSB için yatırım yapmaya davet etti.

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