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İslahiye Ovası'nda üzüm rekoltesi hesaplanıyor

04.08.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslahiye Ovası'nda üzüm rekoltesi hesaplanıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in tarımsal üretim merkezi konumunda bulunan İslahiye Ovası'ndaki 50 bin dekar arazide üretimi yapılan "Antep karası", "hatun parmağı", "Mevlana", "kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "sultani" cinsi üzümlerin bağlarında rekolte tahmini için çalışma başlatıldı.

Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en önemli meyve üretim merkezlerinden olan İslahiye'de en çok yetiştirilen ürünlerden birinin üzüm olduğu ifade edildi.

Kent ve ilçe için stratejik öneme sahip bir ürün olan üzümde rekolte tahmin çalışmaları için teknik personelin saha çalışmalarına başladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katma değeri yüksek olan üzümün spekülatif dalgalanmalardan etkilenmesini önlemek amacıyla üzüm rekoltesini en doğru şekilde tahmin edebilmek ve üreticilerin mağdur olmalarını önlemek için rekolte tahmin komisyonu oluşturuldu. Ekiplerimiz, 50 bin dekar alanda üzüm üretiminin yapıldığı İslahiye ilçesinde üretimin yoğun olduğu 12 mahalledeki bağlarda çalışma yürütüyor. Rekolte tahmin çalışmaları tamamlandıktan sonra sonuçlar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanacak."

Açıklamada, geçen yıl ilçede 63 bin ton rekolte elde edildiği hatırlatıldı.

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