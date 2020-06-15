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İslahiye’de devrilen traktörün altında kalan sürücüsü yaralandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 15.06.2020 20:33 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan bir traktörün altında kalan sürücü yarnalandı.Kaza, Hürriyet Mahallesi Kurtini Caddesinde meydana geldi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kontrolden çıkan bir traktörün altında kalan sürücü yarnalandı.
Kaza, Hürriyet Mahallesi Kurtini Caddesinde meydana geldi. Levent K.(23) yönetimindeki 27 SZ 177 plakalı saman yüklü traktör, kontrolden çıkıp ağaca çarparak durabildi. Devrilen traktörün altında sıkışan Levent K. yaralandı. Yaralı sürücü, kazayı gören hane sakinleri tarafından uzun uğraşlar sonunda traktörün altından çıkartıldı. Yaralı kaza yerine çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü.
Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra durumunun ağır olmasından dolayı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.
Emniyetin kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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