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İslahiye’de gıda denetimleri seferberliği başladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.02.2020 17:48 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin talimatı ile 81 ilde başlayan ve eş zamanlı olarak 6 gün devam edecek olan gıda denetim seferberliği Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ülke geneliyle eş zamanlı start aldı.
İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Şubesi ekiplerince ilçe genelinde başlatılan seferberlik doğrultusunda çeşitli iş yerleri, imalathaneler, sebze pazarı ve yemekhaneler gıda denetiminden geçti.
Denetim doğrultusunda tavsiye edilen tüketim tarihinin geçip geçmediği, bozuk ürünlerin olup olmadığı, ambalajların satışa uygun olup olmadığı ve gıdaların saklama koşullarına uygun olup olmadığı gibi konulara dikkat ederek gerçekleştirdiği bildirildi.
6 gün daha sürecek olan denetimin emniyet, belediye ve Tarım ve Orman ilçe müdürlüğü personelleri tarafından ortak yürütüldüğü öğrenildi.

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