İslahiye’de mezarlıklar ziyarete kapatıldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karardan dolayı mezarlık ziyaretine kapattı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karardan dolayı mezarlık ziyaretine kapattı.

Vali Davut Gül’ün twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep İl Hıfzassıhha Kurulu karalı ile Kurban Bayramı’nın arife, birinci günü ve ikinci günü olmak üzere üç gün süre ile ziyarete kapatıldığını bildirdi.

Yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar kapının kapalı olduğunu ve giriş kısmına asılı olan yazıyı okuması üzerine ziyaretlerini yapamadan gittiler.

