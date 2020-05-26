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İslahiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 26.05.2020 18:09 | Son Güncelleme

Gaziantep ‘in İslahiye ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi.İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle ilçe genelindeki tüm merkez ve kırsal mahalleler denetleniyor.

İslahiye’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Gaziantep ‘in İslahiye ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi.
İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesiyle ilçe genelindeki tüm merkez ve kırsal mahalleler denetleniyor. Görevliler dışında pek fazla kimsenin sokakta bulunmadığı ilçede, yaya ve araç trafiği en düşük seviyede seyrediyor. Kırsal mahalleler dahil tüm yerleşim alanlarına gidiş-gelişin de yasak olduğu ilçede güvenlik güçleri, vatandaşların mağdur olmaması için kimlik kontrollerini titizlikle yapıyor. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler izinsiz sokağa çıkanlara ise adli ve idari işlem uyguluyor. Yasağa uymayan H.D., M.E.G., N.M., D.K. ve ismi açıklanmayan 3 kişi olmak üzere toplamda 7 kişiye ceza kesildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece saat 00.00’da sona ermesi bekleniyor.

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