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İslambey’deki perde duvar tamamlanıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.06.2020 12:24 | Son Güncelleme

İslambey Şakayık Sokak’ta aşırı yağışlarda heyelan riskini önlemek amacıyla daha önce hafriyatı alınan alanda, perde duvar imalatına devam ediyor.Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bir yandan yol, yağmur suyu kanalları, kaldırım, merdiven ve korkuluk, bakım-onarım gibi çalışmalar gerçekleştirirken, bir yandan da Eyüpsultan’da metruk halde bulunan ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden alanlarda düzenlemeler yapıyor.Bu çalışmalar kapsamında ekipler İslambey Şakayık Sokak’ta aşırı yağışlarda heyelan riskini önlemek amacıyla daha önce hafriyatı alınan alanda, perde duvar imalatına devam ediyor.

İslambey Şakayık Sokak’ta aşırı yağışlarda heyelan riskini önlemek amacıyla daha önce hafriyatı alınan alanda, perde duvar imalatına devam ediyor.
Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bir yandan yol, yağmur suyu kanalları, kaldırım, merdiven ve korkuluk, bakım-onarım gibi çalışmalar gerçekleştirirken, bir yandan da Eyüpsultan’da metruk halde bulunan ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden alanlarda düzenlemeler yapıyor.
Bu çalışmalar kapsamında ekipler İslambey Şakayık Sokak’ta aşırı yağışlarda heyelan riskini önlemek amacıyla daha önce hafriyatı alınan alanda, perde duvar imalatına devam ediyor. Böylece duvar yaprak alttan yukarı merdiven yapılıp ulaşım sağlanacak ve alanda 20 araçlık güvenli bir otopark oluşturulmuş olacak.

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