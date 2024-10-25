İşler planlandığı gibi gitmedi! Ünlü oyuncu Bahar dizisinden ayrılıyor! Şaşırtan veda...

Show TV’de Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin başrolü paylaştığı Bahar dizisine yeni sezonda birçok oyuncu dahil olmuştu. O isimlerden biri de Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan tanıdığımız ve son zamanlarda yaşadığı değişimle gündeme gelen Büşra Pekin'di.

Her hafta Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen diziye ünlü oyuncu başhekimi Süreyya Biçer karakteriyle girmişti.

DİZİDEN AYRILIYOR!

Başarılı oyunculuğla adından söz ettiren Büşra Pekin'in karakteri seyirci tarafından sevilmemişti. Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgisine göre Başhekim Süreyya diziye önümüzdeki hafta veda edecek. Erken vedasının nedenin ise karakterin hikâyesinin planlandığı gibi ilerleyememesi olarak söyleniyor. Yapımdan ve ünlü oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.

Büşra Pekin, Bahar dizisine dahil olduğu ilk bölümde değişimiyle gören herkesi şaşırmıştı. Geçirdiği estetik operasyonlarla yepyeni bir görünüme kavuşan Büşra Pekin'in elmacık, dudak, jawline, çene ucu ve ışık dolgusu gibi işlemler yaptırdığı iddia edilmişti. Ünlü ismin son hali çok beğenilmişti.