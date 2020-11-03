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İşlerinden kalan zamanlarını yardımlaşmaya ayırıyorlar

BİLECİK HABERLERİ  | 03.11.2020 16:04 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde amatör spor kulüplerinden Güneşspor Kulübü Başkanı ve üyeleri işlerinden kalan zamanlarını ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için ayırıyorlar.Kulüp Başkanı Ümit Kök ve kulüp üyeleri, iş çıkışlarında kulüp lokalinde toplanarak ihtiyaç sahibi ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımcı olabilmek için seferber oluyorlar.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde amatör spor kulüplerinden Güneşspor Kulübü Başkanı ve üyeleri işlerinden kalan zamanlarını ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için ayırıyorlar.
Kulüp Başkanı Ümit Kök ve kulüp üyeleri, iş çıkışlarında kulüp lokalinde toplanarak ihtiyaç sahibi ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımcı olabilmek için seferber oluyorlar. Kimi zaman evi taşınması gereken bir ailenin el birliği ile evi taşınıyor. Kimi zaman yardıma muhtaç bir ailenin erzak ve eşya temini noktasında mücadele veriliyor. İhtiyacı olmayandan alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında bir köprü görevini yerine getiriyorlar. Yaptıkları özverili çalışmalarla bir çok vatandaşın derdine derman olan evine eşya ocağına aş oluyorlar. Kulüp Başkanı Ümit Kök, hayatlarının bir parçası haline gelen yardımlaşma görevlerine nefes alıp verdikçe devam edeceklerini söyledi. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm kulüp üyeleri başta olmak üzere yardımsever ve paylaşmayı seven ilçe halkına teşekkür etti.

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