İşletmecilerin ve evlenecek çiftlerin gözü bakanlıkta

Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart’tan bu yana kapalı olan düğün davet salonları sahipleri ile evlenecek çiftler, düğün salonlarının ne zaman açılacağı konusundaki belirsizliğin netleşmesini istiyor.

Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği (ADSOD) Başkanı Ayhan Şirin, yazılı açıklamasında, 1 Haziran’da ülke genelinde birçok işletmenin korona virüs salgını sonrasındaki yeni normalleşmeden faydalandığını, ancak kendilerinin bu imkandan yararlanamadığını belirtti. Yaklaşık 3 aydır kapalı bulunan düğün davet salonu işletmecilerinin ne zaman açılacakları konusunda karamsarlık yaşadığını ifade eden Şirin, ‘’Ülke genelindeki işletmecileri maddi ve manevi açıdan zor durumda. Artık dayanacak güçleri kalmadı. İşletmeler iflasa doğru gidiyor’’ ifadelerini kullandı.

Çiftler eğlenerek evlenmek istiyor

Sektörün ön rezervasyon ile çalıştığını belirten Şirin, şunları kaydetti:

‘’Bundan dolayı tarih belirsizliği hem düğün yapacak çiftler için hem de bu sektörde hizmet veren düğün davet saloncuları ve bileşenleri için hayati derecede önemli. Tarih bildirilmesi, düğün yapacak çiftlerimizin düğün öncesinde davetiye bastırma ve dağıtımı, organizasyon hazırlıkları, ev kiralanması, düğün mekanının kiralanması gibi önceden yapılması gereken ön hazırlıkların temini açısından çok önemli. Çiftler artık eğlenerek evlenmek istiyor.’’