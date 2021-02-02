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İşletmelerdeki tazelik Uğur’dan

02.02.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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İşletmelerdeki tazelik Uğur’dan

Düşük enerji tüketimleri ile yüksek performans sergileyen Uğur UDR Anka dondurma teşhir reyonları, modern görünümleriyle etkili ürün sunumunun yanı sıra işletmelere birçok fayda sağlıyor.UDR Anka modellerinin 355 litreden 729 litreye kadar birçok hacme sahip.

Düşük enerji tüketimleri ile yüksek performans sergileyen Uğur UDR Anka dondurma teşhir reyonları, modern görünümleriyle etkili ürün sunumunun yanı sıra işletmelere birçok fayda sağlıyor.
UDR Anka modellerinin 355 litreden 729 litreye kadar birçok hacme sahip. 6 kaseli üründen 18 kaseli ürüne kadar birçok çeşidi bulunan Anka dondurma teşhir reyonları, hareket özgürlüğü sağlayan tekerlekleriyle de işletmelere kullanım kolaylığı sağlıyor. Şık ve özel aydınlatma sistemine sahip Uğur Anka dondurma teşhir reyonları şık görünümlerinin yanında efektif yapılarıyla da her türlü ihtiyacı karşılıyor. Statik soğutma sistemi sayesinde 7/24 çalıştırılabilen bu modeller düşük enerji tüketimleriyle de dikkat çekiyor.

Firma yetkilileri yaptıkları açıklamada, "Şık Anka modelleri, dondurmacılar başta olmak üzere pastane, kafe, otel ve çay bahçelerine kadar pek çok değişik işletmede kullanıma uygun. UDR Anka dondurma teşhir reyonlarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar Uğur yetkili bayilerini ve www.ugur.com.tr adresini ziyaret edebilir yada 444 84 87 müşteri hizmetleri hattından bilgi alabilirler" ifadelerine yer verdi.

İşletmelerdeki tazelik Uğur’dan

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