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İşletmesi kapanan ve işten çıkarılanlara su yüzde 50 indirimli

BİLECİK HABERLERİ  | 18.04.2020 14:26 | Son Güncelleme

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Korona virüs Covit-19 salgını nedeniyle iş yerleri açamayan ve işten çıkartılan vatandaşlar için su tüketim bedelinde yüzde 50 indirim yaptıklarını söyledi.Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilecik Belediyesi tarafından Korona virüs Covit-19 virüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile işletmeleri kapatılan iş yeri sahipleri, hastalık (korona virüs) sebebiyle işten çıkarılan ve zorunlu ücretsiz izne ayrılan vatandaşlarımıza yönelik, durumlarını belgelemek kaydıyla su tüketim bedellerinde yüzde 50 indirim yapılacak.

İşletmesi kapanan ve işten çıkarılanlara su yüzde 50 indirimli

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Korona virüs Covit-19 salgını nedeniyle iş yerleri açamayan ve işten çıkartılan vatandaşlar için su tüketim bedelinde yüzde 50 indirim yaptıklarını söyledi.
Başkan Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilecik Belediyesi tarafından Korona virüs Covit-19 virüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile işletmeleri kapatılan iş yeri sahipleri, hastalık (korona virüs) sebebiyle işten çıkarılan ve zorunlu ücretsiz izne ayrılan vatandaşlarımıza yönelik, durumlarını belgelemek kaydıyla su tüketim bedellerinde yüzde 50 indirim yapılacak. Bu kapsamda iki aylık (mayıs ve haziran) aylarına ilişkin gerçekleştirilecek düzenlemeden faydalanmak isteyen iş yeri sahipleri ve işten çıkarılan vatandaşlarımız, durumlarını gösterecek belgeler ile birlikte 20 Nisan Pazartesi ve 22 Nisan Salı günü Bahçelievler, Mehmetçik Sokak 3-1‘de yer alan Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evindeki Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımız ayrıca çalışma hakkında detaylı bilgi almak için 0228-2149193 numaralı telefonları arayarak bilgi alabileceklerdir" dedi.

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