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İsmail Altınöz’den “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı

09.01.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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İsmail Altınöz’den “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Altınöz, mesajında, gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu bulunduğunu belirtti.Gazetecileri toplum olarak her zaman takdir ettiklerini belirten Altınöz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Halkın gelişmelerden zamanında ve objektif bir şekilde haberdar olmasını sağlayan, gece gündüz demeden her türlü zor şartlarda çalışmayı ilke edinerek ve hiçbir zaman yılmadan, usanmadan görevlerini ifa eden gazetecilerimizi ve basın camiasını her zaman takdir ediyoruz.

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Altınöz, mesajında, gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu bulunduğunu belirtti.
Gazetecileri toplum olarak her zaman takdir ettiklerini belirten Altınöz, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Halkın gelişmelerden zamanında ve objektif bir şekilde haberdar olmasını sağlayan, gece gündüz demeden her türlü zor şartlarda çalışmayı ilke edinerek ve hiçbir zaman yılmadan, usanmadan görevlerini ifa eden gazetecilerimizi ve basın camiasını her zaman takdir ediyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplum mekanizmasının daha sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olan, büyük bir gayretle çalışan fedakar gazetecilerimize, Karabük’ümüze katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Bugüne kadar görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum."

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