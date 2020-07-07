İsmail amca evini kanaryalarıyla paylaşıyor

Kanarya sayısının bazen 150'ye kadar çıktığını söyleyen Kapancı, "Kanaryalara çocuklarım gibi bakıyorum. Ticari olarak yapmıyorum. Zaman zaman arkadaşlarıma ve isteyenlere hediye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zaman içinde kanaryalarla arasında özel bir bağ oluşan Kapancı, kafeslerle doldurduğu evinin bir odasını tamamen kuşlara tahsis etti.

- "Onların sesini dinlemekten çok keyif alıyorum"

Kapancı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması döneminde bütün gününü kanaryalarıyla geçirdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Her gün sularını, yiyeceklerini kontrol ederek yaklaşık 5 saat ilgileniyorum. Onlarla konuşuyor, sohbet ediyorum. Onların sesini dinlemekten çok keyif alıyorum. Bazen arkadaşlarım veya çevreden duyanlar gelip kuşlarımı izliyor, ötüşlerini dinliyor. Bundan mutlu oluyorum. Kovid-19 sürecinde genelde sıkıntı yaşanıyor ama bu süreç bana tam bir şifa kaynağı oluyor. Sokağa, bahçeye çıkmıyorum. Tamamen kuşlarımla ilgileniyorum. Bana terapi oluyor. Bu süreçte en büyük mutluluğum kuşlarım."

İsmail Kapancı, kanaryalarına bakmakta kendisine en büyük desteği eşinin verdiğini, zaman zaman kendisine yardım ettiğini kaydetti.

