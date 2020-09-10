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İsmail Aydoğdu, yuvaya döndü

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta içinde yeni yönetimini belirleyen ve ardından antrenör olarak yeniden İbrahim Sungur ile anlaşan Kocasinan Ülküspor, ilk transferini ise eski oyuncusu İsmail Aydoğdu’yu renklerine bağlayarak yaptı.Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Ülküspor, eski oyuncusu İsmail Aydoğdu’yu yeniden renklerine bağladı.

İsmail Aydoğdu, yuvaya döndü

Geçtiğimiz hafta içinde yeni yönetimini belirleyen ve ardından antrenör olarak yeniden İbrahim Sungur ile anlaşan Kocasinan Ülküspor, ilk transferini ise eski oyuncusu İsmail Aydoğdu’yu renklerine bağlayarak yaptı.
Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Ülküspor, eski oyuncusu İsmail Aydoğdu’yu yeniden renklerine bağladı. Kayseri Şekerspor alt yapısında yetiştikten sonra sırasıyla Kocasinan Şimşek, Güneşli Gençlik, Amarat Gençlikspor, Kocasinan Ülküspor, 1975 Espiyespor, Yahyalıspor, Develispor ve OSB Teknik Koleji Atletikspor formaları giyen İsmail Aydoğdu, yeniden eski takımı Kocasinan Ülküspor ile anlaştı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Kocasinan Ülküspor, paylaştığı mesajda, “Kocasinan Ülküspor’umuzun yıllarca formasını terleten tecrübeli ve başarılı oyuncu İsmail Aydoğdu takımımıza ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun” ifadeleri kullanıldı.

İsmail Aydoğdu, yuvaya döndü

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