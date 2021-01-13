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İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarında yüz yüze eğitim başladı

13.01.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı’nda 2020-2021 eğitim dönemi kursları pandemi önlemleri çerçevesinde bire bir olarak yüz yüze başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı’nda 2020-2021 eğitim dönemi kursları pandemi önlemleri çerçevesinde bire bir olarak yüz yüze başladı. Konservatuvarda, piyanodan, kemana, viyolonselden, tiyatroya, ses ve şan eğitimleri de veriliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’ne bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı her yaştan sanat ve müzikseveri bir arada buluşturuyor. 29 yıldır sanatın pek çok dalında akademik düzeyde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı’nda, bir süre önce açılan ancak pandemi önlemleri nedeniyle ara verilen 2020-2021 eğitim dönemi kursları yeniden yüz yüze olarak başladı. 20 yaş altında bulunan kursiyerlerin eğitim programları kısıtlama saatlerine göre düzenlendi. Konservatuvarda eğitmenler öğrencilere bire bir ders veriyor.
İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda piyano, gitar, keman, viyolonsel, mandolin, bağlama, ud, kanun ve ritim branşlarında kurs bulunuyor. Ayrıca Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, ses ve şan eğitimi, enstrüman eğitimi ve tiyatro bölümlerinde de eğitimlere devam eden İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak eğitimler veriliyor.

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