İsmail Balaban'in eşi İlayda Şeker özel hayatına dair soruları yanıtladı! "Kavga" yanıtı

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban yarışmada nişan atıp zor günler geçirmişti. Balaban yarışma sonrası ise yarışmadaki arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Birlikteliklerini resmiyete döken İsmail Balaban ile İlayda Şeker, görkemli bir düğünle evlenmişti. Düğünde saçılan paralar o günlerde çok konuşuldu.

Son dönemde Survivor 2025'e katılacağı iddialarıyla gündeme gelen Balaban yağlı güreşte başarıdan başarıya koşarken eşi İlayda Şeker de eşini her daim destekliyor.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Şeker kendisine özel hayatıyla ilgili gelen soruları da yanıtladı.

İlayda Şeker'e "İsmail ile hiç kavga ediyor musunuz?" sorusu geldi. Eski yarışmacı ise bu soruya "İsmail ile kavga etmek neredeyse imkansız gibi bir şey. O asla tartışma sevmez. Tatışmaya genellikle hep ılımlı yaklaşır" yanıtını verdi.