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Murat Yıldırım 2. kez baba oldu! İşte oğluna verdiği isim...

Güller ve Günahlar dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım ile eşi Iman Elbani, 2 hafta önce 2. kez bebek beklediklerinin müjdesini vermişti. 9 ay boyunca bebek beklediklerini saklayan ünlü çift, bugün oğullarını kucağına aldı.

Murat Yıldırım 2. kez baba oldu! İşte oğluna verdiği isim...
Öznur Yaslı İkier

Murat Yıldırım ile İman Elbani cephesinden müjdeli haber geldi. Mutlu çift ikinci bebeklerine kavuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıldırım ve Elbani bebeklerine Kerem adını verdi.

İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Murat Yıldırım, başrolünü oynadığı “Güller ve Günahlar” dizisinin setine çıkmaya hazırlanıyor.

Murat Yıldırım 2. kez baba oldu! İşte oğluna verdiği isim... 1

Öte yandan Yıldırım 18 Eylül’de başrolünü dünyaca ünlü yıldız Eva Green’le paylaştığı “Trees Are Watching” filmiyle de dünyanın en prestijli sinema organizasyonlarından Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) kırmızı halısında yürüyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Güller ve Günahlar
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