Murat Yıldırım 2. kez baba oldu! İşte oğluna verdiği isim...

Murat Yıldırım ile İman Elbani cephesinden müjdeli haber geldi. Mutlu çift ikinci bebeklerine kavuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıldırım ve Elbani bebeklerine Kerem adını verdi.
İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Murat Yıldırım, başrolünü oynadığı “Güller ve Günahlar” dizisinin setine çıkmaya hazırlanıyor.
Öte yandan Yıldırım 18 Eylül’de başrolünü dünyaca ünlü yıldız Eva Green’le paylaştığı “Trees Are Watching” filmiyle de dünyanın en prestijli sinema organizasyonlarından Toronto Uluslararası Film Festivali’nin (TIFF) kırmızı halısında yürüyecek.
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