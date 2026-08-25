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Mehmet Ali Erbil ciğercide sahne aldı! Son görüntüsü gündemde

Televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden Mehmet Ali Erbil, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sahnelere geri döndü. Ünlü şovmen, Eskişehir’de gerçekleştirilen özel bir sıra gecesinde sevenleriyle buluşurken, geceye yakın dostu Yunus Bülbül ile birlikte katıldı.

Mehmet Ali Erbil ciğercide sahne aldı! Son görüntüsü gündemde
Öznur Yaslı İkier

Mehmet Ali Erbil, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarının ardından yeniden sahnelerde görünmeye başladı. Türk televizyon tarihinin en tanınan şovmenlerinden biri olan Erbil, Eskişehir’de düzenlenen özel bir sıra gecesine katılarak sevenlerine sürpriz yaptı.

Gecede yakın dostu Yunus Bülbül ile birlikte mikrofon başına geçen Mehmet Ali Erbil, şarkı söyledi, davetlilerle sohbet etti ve kendine özgü esprileriyle gecenin ilgi odağı oldu.

Mehmet Ali Erbil ciğercide sahne aldı! Son görüntüsü gündemde 1

Uzun süre sağlık problemleri nedeniyle kameralardan uzak kalan Erbil’in keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Mehmet Ali Erbil ciğercide sahne aldı! Son görüntüsü gündemde 2

Geceden paylaşılan görüntülerde Mehmet Ali Erbil’in geçirdiği fiziksel değişim de gözlerden kaçmadı. Ünlü şovmenin önceki dönemlere göre kilo aldığı görülürken, özellikle göbek ve göğüs bölgesindeki değişiklikler sosyal medyada dikkat çekti.

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Mehmet Ali Erbil
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