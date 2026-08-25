Mehmet Ali Erbil ciğercide sahne aldı! Son görüntüsü gündemde

Mehmet Ali Erbil, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarının ardından yeniden sahnelerde görünmeye başladı. Türk televizyon tarihinin en tanınan şovmenlerinden biri olan Erbil, Eskişehir’de düzenlenen özel bir sıra gecesine katılarak sevenlerine sürpriz yaptı.

Gecede yakın dostu Yunus Bülbül ile birlikte mikrofon başına geçen Mehmet Ali Erbil, şarkı söyledi, davetlilerle sohbet etti ve kendine özgü esprileriyle gecenin ilgi odağı oldu.

Uzun süre sağlık problemleri nedeniyle kameralardan uzak kalan Erbil’in keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Geceden paylaşılan görüntülerde Mehmet Ali Erbil’in geçirdiği fiziksel değişim de gözlerden kaçmadı. Ünlü şovmenin önceki dönemlere göre kilo aldığı görülürken, özellikle göbek ve göğüs bölgesindeki değişiklikler sosyal medyada dikkat çekti.