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İsmail Berber hayatını kaybetti

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.04.2020 20:00 | Son Güncelleme

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Berber, Dursunbey’de geçirdiği kalp krizi sonrası sevk edildiği Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Berber ziyaret için gittiği memleketi Dursunbey’de kalp krizi geçirdi.

İsmail Berber hayatını kaybetti

Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Berber, Dursunbey’de geçirdiği kalp krizi sonrası sevk edildiği Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Berber ziyaret için gittiği memleketi Dursunbey’de kalp krizi geçirdi. İsmail Berber, Dursunbey Devlet hastanesinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sevk edildiği Balıkesir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere karşı kurtulamayarak hayatını kaybetti.
İsmail Berber 1972 yılında Dursunbey doğumlu olup evli ve 2 çocuk babasıydı.

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