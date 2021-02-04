YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. İsmail Emrah Karayel Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ile bir araya geldi

İsmail Emrah Karayel Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ile bir araya geldi

04.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sporcu Eğitim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kayseri Milletvekili Dr.

Sporcu Eğitim Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, Güreş sporcuları ile bir araya geldi.
Sporcular ile sohbet eden Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sohbet sonrası pehlivanların gösterilerini izleyen Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel pehlivanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyarette düzenlenen malzeme dağıtım töreninde pehlivanlar malzemelerini Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel’den aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor Yürek yakan olay: Günlerdir bir an olsun oradan ayrılmadan bekliyor
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:34
Öğle
12:57
İkindi
15:44
Akşam
18:10
Yatsı
19:28

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Gülşah Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyükbakırcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şeker Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Balım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Kayseri’nin nüfusu 1 milyon 421 bin 362 oldu

Kayseri’nin nüfusu 1 milyon 421 bin 362 oldu

Oryantiring müsabakaları tamamlandı

Oryantiring müsabakaları tamamlandı

Tomarzalı Taş Ustası 50 yıldır taşlara şekil veriyor

Tomarzalı Taş Ustası 50 yıldır taşlara şekil veriyor

Oryantiring müsabakaları tamamlandı

Oryantiring müsabakaları tamamlandı

Başkan Palancıoğlu’ndan 4 Şubat Dünya Kanser Günü mesajı

Başkan Palancıoğlu’ndan 4 Şubat Dünya Kanser Günü mesajı

Başkan Büyükkılıç’tan AB’ye ön yargı ve çifte standart vurgusu

Başkan Büyükkılıç’tan AB’ye ön yargı ve çifte standart vurgusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.