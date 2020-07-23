İsmail Emrah Karayel yeniden AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı seçildi

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı olarak yeniden seçildi.

25 üyeden oluşan, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanlık Divan Seçimi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, oy birliği ile yeniden Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı olarak tekrar seçildi. Başkan yardımcılıklarına ise CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin seçildi.

Karma Parlamento Komisyonu nedir?

KPK; Ortaklık Anlaşmasının uygulanması çerçevesinde danışma ve denetim görevini yerine getirir. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığının ve Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi’nin kendisine sunduğu yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve Türkiye-Avrupa Birliği ortaklığına ilişkin konularda tavsiyelerde bulunmaktır. Ayrıca Avrupa Parlamentosu ve TBMM tarafından iletilecek gündem maddelerini görüşmeye tam yetkilidir. TBMM’ye ve Avrupa Parlamentosuna tavsiye kararlarını iletir. KPK, Türkiye-AB ilişkilerini hızlandırmak, katkı sağlamak ve motivasyon getirmek amacıyla sorunlara çözüm bulmak için kurulmuş çok önemli bir KOMİSYONDUR. Karma Parlamento Komisyonu aynı zamanda Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği sivil toplum örgütleri temsilcilerini bir araya getiren toplantılara başkanlık eder.

