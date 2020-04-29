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İsmail Göksu: “Bayram sonu liglerimizin başlayacağını düşünüyorum”

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.04.2020 13:42 | Son Güncelleme

Kayseri Simya Koleji Spor Kulübü Antrenörü İsmail Göksü, “Veriler böyle devam ederse bayramdan sonra liglerin başlayacağını düşünüyorum” dedi.Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Simya Koleji Spor Kulübü lige verilen korona virüs (Covid-19) nedeniyle çalışmalarını oyuncular bireysel olarak evde sürdürüyor.

İsmail Göksu: “Bayram sonu liglerimizin başlayacağını düşünüyorum”

Kayseri Simya Koleji Spor Kulübü Antrenörü İsmail Göksü, “Veriler böyle devam ederse bayramdan sonra liglerin başlayacağını düşünüyorum” dedi.
Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Simya Koleji Spor Kulübü lige verilen korona virüs (Covid-19) nedeniyle çalışmalarını oyuncular bireysel olarak evde sürdürüyor. Bu sezon ilk kez katıldığı İkinci Amatör Küme’de sezona 4’de 4 yaparak başlayan Simya Koleji Spor Kulübü liglerin yeniden başlayacağı günü bekliyor.
Kayseri Simya Koleji Spor Kulübü antrenörü İsmail Göksu, “Bilindiği üzere hem tüm dünya ülkeleri hem de güzel ülkemiz, korona virüsle mücadele içerisinde. Can kayıpları yaşanıyor. Bundan ne kadar az zararla çıkarsak o kadar güçlü ülke olduğumuz ispatlanmış olacak. Bu da biz bireylerin kurallara uyması ile mümkün. Bir süre daha evde kalmaya devam edelim. Hijyen ve maske kullanımına devam edelim. Şu anki verilerde bize iyiye gittiğimizi gösteriyor. Biraz daha sabır bizi güzel günlere ulaştıracaktır” dedi.
Liglerin başlaması halinde kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade eden İsmail Göksu, “Veriler böyle devam ederse bayramdan sonra liglerin başlayacağını düşünüyorum. Kayseri Simya Koleji Spor Kulübü olarak ilk defa liglere katılarak güzel bir başlangıç yapmıştık. Dörtte dört yaparken sezona başladık ama bu olay maalesef liglerin yarım kalmasına sebep oldu. Ligler başladığında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buna inancım tam. Sporcularımızla sürekli irtibat halindeyiz. Onları motive etmeye devam ediyoruz. İnşallah da sezon sonunda Ali Şakar hocama ve futbolcularımızla şampiyonluğu tadacağız" açıklaması yaptı.

İsmail Göksu: “Bayram sonu liglerimizin başlayacağını düşünüyorum”

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