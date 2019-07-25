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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 25.07.2019 09:31 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'den Michael Frey ve Barış Alıcı'yı kiralaması beklenirken, Karadeniz ekibinden flaş açıklama geldi.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Daha önce Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Michael Frey için görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, teknik direktör İsmail Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada bu transferin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

İsmail Kartal, konuyla ilgili açıklamasında "Michael Frey ile ilgili girişimimiz yok" dedi.

Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki Frey'in 770 bin euro maaşını fazla bulduğu gerekçesiyle bu transferin gerçekleşmediği öne sürüldü.

"BARIŞ ALICI ARAMIZA KATILIR"

Öte yandan Barış Alıcı ile ilgili de konuşan İsmail Kartal "Barış Alıcı ile ilgili söz verilmiş. Kiraya verilirse ilk tercih Çaykur Rizespor olacak diye konuşulmuş. Yakın bir zaman içerisinde aramıza katılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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