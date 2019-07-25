İsmail Kartal'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Daha önce Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Michael Frey için görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, teknik direktör İsmail Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada bu transferin gerçekleşmeyeceğini söyledi.
İsmail Kartal, konuyla ilgili açıklamasında "Michael Frey ile ilgili girişimimiz yok" dedi.
Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki Frey'in 770 bin euro maaşını fazla bulduğu gerekçesiyle bu transferin gerçekleşmediği öne sürüldü.
"BARIŞ ALICI ARAMIZA KATILIR"
Öte yandan Barış Alıcı ile ilgili de konuşan İsmail Kartal "Barış Alıcı ile ilgili söz verilmiş. Kiraya verilirse ilk tercih Çaykur Rizespor olacak diye konuşulmuş. Yakın bir zaman içerisinde aramıza katılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Eljif ayağının tozuyla sahada!
Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Karar verildi
Ve Albayrak Falcao'yu açıkladı! Teklif...
F.Bahçe'de ayrılık! 2. Lig'e gitti
Emre Akbaba'nın acı günü
F.Bahçe bombayı patlatıyor! Görüşmeler başladı
Beşiktaş stoperini buldu! İlk temas kuruldu
Juventus'a galibiyeti Merih getirdi
Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını tamamladı
Eljif’e 'Hoş geldin' mesajı
Real Madrid'den müthiş geri dönüş
Trabzon'un rakibi Hoffenheim
İşte Fenerbahçe'nin eski yıldızının yeni adresi
O ayakkabıları Abdülkadir'e imzalattı
Yunus'tan Kruse övgüsü
Gurbetçi yıldızlardan transfer itirafı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum