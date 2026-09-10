İsmail Kartal'dan Şampiyonlar Ligi'nde herkesi ters köşe yapacak hamle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe, bu akşam sahasında İtalyan devi Roma'yı ağırlıyor. Saat 19.45'te başlayacak olan dev mücadeleyle birlikte sarı-lacivertli camia, tam 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi arenasına geri dönmenin heyecanını yaşayacak.

İSMAİL KARTAL'DAN SÜRPRİZ 3'LÜ SAVUNMA

Kritik karşılaşma öncesinde sakatlıkları bulunan Guendouzi ve Marco Asensio'nun yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın dev maçın oyun planını netleştirdiği aktarıldı. Deneyimli teknik adamın, İtalyan temsilcisine karşı sürpriz bir taktiksel değişikliğe giderek bu sezon ilk kez sahaya 3'lü savunma sistemiyle çıkacağı öğrenildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İsmail Kartal'ın yeni sisteminde savunma kurgusunu dev isimlerden oluşturması bekleniyor. Geri üçlüde Ake, Skriniar ve Oppong'a görev verecek olan Kartal'ın orta saha ve hücum hattındaki tercihleri de şekillendi.

Sarı-lacivertlilerin Roma karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

Savunma Hattı: Ake, Skriniar, Oppong

Orta Saha: Brown (Sol), İsmail, Kante, Oğuz Aydın (Sağ)

İleri Üçlü: Kerem Aktürkoğlu (Sol), Vedat Muriqi, Mason Greenwood (Sağ)