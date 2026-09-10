Beklenmedik karar! Hikmet Karaman geri döndü: İşte yeni takımı

Iğdır FK'de Hikmet Karaman dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, üst yönetici görevini yürüten Karaman ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Karaman'ın Iğdır FK'deki görev süresince kulübün sportif yapılanması ve takımın gelişimi konusunda önemli çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Iğdır temsilcisi, deneyimli futbol adamına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Görev yaptığı süre boyunca kulübümüzün sportif yapılanmasına, takımımızın gelişimine ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara değerli katkılar sunan Hikmet Karaman'a özverisi, profesyonelliği ve kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz."

YENİ ADRESİ ESENLER EROKSPOR OLDU

Iğdır FK ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'ın yeni durağı da belli oldu. Deneyimli isim, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'un teknik direktörlüğüne getirildi.

Karaman böylece üst yöneticilik görevinden yeniden teknik adamlık koltuğuna geçiş yaparken, kariyerine Esenler Erokspor'da devam edecek.