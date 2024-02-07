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İsmail Kartal'dan Sumudica'ya gönderme! ''Kendisine yanıt vermek ve muhatap olmak istemiyorum''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.02.2024 23:39 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’yi 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadele sonunda konuşan İsmail Kartal, Gaziantep FK teknik direktörü Sumudica'ya cevap verdi.

İsmail Kartal'dan Sumudica'ya gönderme! ''Kendisine yanıt vermek ve muhatap olmak istemiyorum''

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KÖTÜ BİR ZEMİN VARDI"

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"İki hafta önce burada sahanın zeminin kötü olduğundan bahsetmiştim. Bugün bunu yine söylüyorum. Bu kötü zeminde futbol oynamak çok zor. King'in ayak bileği burkuldu. Ne zaman döneceği belli değil. Bizim amacımız futbolu bir yerlere taşımak. İki takımın oyuncuları nasıl futbol oynayacak. Futbolcular soyunma odasında şikayet etti. Bonucci geldi hocam ayağım şişti oynayamıyorum. dedi. Daha iyi zeminler olsun, futbolumuzu iyiye taşıyalım. Zeminin kötü olmasına rağmen iyi bir oyun çıkardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

SUMUDICA'YA CEVAP!

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"Kendisi öyle cevap verdi ama 1 sene önce sahanın kötü olduğunu da söyleyen yine kendisi. Lütfen ona da bakın. Ben başka bir cevap vermek, muhatap olmak istemiyorum."

SUMUDICA NE DEMİŞTİ?

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Ligde oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından İsmail Kartal'a cevap veren Sumudica, ''İsmail Kartal kim? Bütün Türk teknik direktörlere saygı duyuyorum aslında ama burası benim şehrim, burası benim stadım İsmail Kartal saygı duyacak. İsmail Hoca'nın futbol konuşması gerekiyor. Aynı zeminde biz de oynadık. İsmail Kartal isterse federasyona yazı göndersin bütün maçları onların sahasında oynayalım. Burada futbol konuşulması lazım. Sahamız böyle ama istiyorsa dilediği zeminde oynayabiliriz. Biz de Sivas’a gidip oynayacağız. Orada da zemin kötü olacak ve biz puan kaybedersek bu bizim için bahane mi olacak” şeklinde konuşmuştu.

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