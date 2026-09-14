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İsmail Kartal faturayı zemine kesti! Gaziantep şoku sonrası olay sözler: "Ayakta bile duramadılar..."

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerek büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal 0-0'lık Gaziantep FK beraberliğinin ardından açtı ağzını yumdu gözünü. Matteo Guendouzi'nin akılalmaz bir gol kaçırdığı gecede tecrübeli çalıştırıcı, kaçan 2 puanın tek sorumlusu olarak bozuk saha zeminini gösterdi.

İsmail Kartal faturayı zemine kesti! Gaziantep şoku sonrası olay sözler: "Ayakta bile duramadılar..."
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın epey gerisinde kalan Fenerbahçe, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Gaziantep FK deplasmanından 0-0'lık hüsranla dönerken maç sonuna teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları damga vurdu. Sarı-lacivertli takımın ortaya koyduğu futboldan ziyade saha koşullarına isyan eden tecrübeli teknik adam, eleştiri oklarının hedefini değiştirdi.

ZEMİN İSYANI: "GAZİANTEP ŞEHRİNE YAKIŞMIYOR"

İsmail Kartal faturayı zemine kesti! Gaziantep şoku sonrası olay sözler: "Ayakta bile duramadılar..." 1

İlk yarıda Guendouzi ile bomboş kaleden yararlanamayan ve direklere takılan Fenerbahçe'de, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Kartal, stadın zeminine adeta ateş püskürdü. Kötü saha şartlarının oyun planlarını yerle bir ettiğini savunan Kartal, "Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Net pozisyonlarımız var, direkler var. Galibiyet için geldik ama olmadı. Oyunun hakkı galibiyetti ama olmadı" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

"HER ŞEYİ YAPTIK, SADECE GOL ATAMADIK"

İsmail Kartal faturayı zemine kesti! Gaziantep şoku sonrası olay sözler: "Ayakta bile duramadılar..." 2

Sarı-lacivertli takımın hücumda üzerine düşeni yaptığını ancak son vuruşlarda şanssızlık yaşadıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, "Galibiyet için yetersiz olan bir şey yok, yeterli olan her şeyi yaptık ama bir gol atamadık" ifadelerini kullandı. Bu sözler, özellikle ilk yarıda yaşanan inanılmaz gol kaçırma anlarını akıllara getirdi.

"FUTBOLCULARIM AYAKTA DURAMADI"

İsmail Kartal faturayı zemine kesti! Gaziantep şoku sonrası olay sözler: "Ayakta bile duramadılar..." 3

Fenerbahçe'nin pasa dayalı sisteminin Gaziantep'teki bozuk zeminde çöktüğünü ifade eden İsmail Kartal, sözlerini şu çarpıcı ifadelerle tamamladı:

"İlk yarı zemini herkes gördü, bazı pozisyonlarda oyuncularımız ayakta duramadı. Pas yapan takımız, pas yapamadık. Topu kendi elimizde tutamadık. Gol pozisyonlarına girdik, rakibi topla oynayarak koşturmak isterdik ama saha zemininden dolayı başaramadık. Rakibe pozisyon vermeden tek kale gibi ikinci yarı maç oynadık ama golü atamadık."

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe
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