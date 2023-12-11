İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kazandığı maaşı kendisi ödedi

Beşiktaş'ı deplasmanda 9 yıl sonra yenerek büyük bir işe imza atan Fenerbahçe'de tüm övgüler İsmail Kartal'a yapılıyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan tecrübeli çalıştırıcı maaşını bile şimdiden çıkarttı.

KENDİ MAAŞINI ÖDEDİ

Sezon başında 30 milyon TL'ye imza atan İsmail Kartal, şu ana kadar topladığı puanlarla kulübün kasasına 33 milyon 588 bin TL koydu. Ligin ilk yarısı bitmeden maaşını çıkartan deneyimli çalıştırıcının başarısı Ali Koç tarafından büyük beğeni topladı.

YAN BAKILMIYOR

Bu sezon oynadıkları resmi maçlarda toplamda sadece 3 mağlubiyet alan sarı-lacivertlilerde bu istatistiğin aslan payı İsmail Kartal'a verildi. Oyuncu yönetimi ve idaresi konusunda büyük işler başaran deneyimli çalıştırıcının önümüzdeki sene de takımda yer alacağı öğrenildi.





