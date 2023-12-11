SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kazandığı maaşı kendisi ödedi

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kazandığı maaşı kendisi ödedi

11.12.2023 14:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla taraftarlardan büyük alkış toplayan İsmail Kartal, hem Fenerbahçe'ye hem de kendisine kazandırıyor. Yıllık 30 milyon TL'ye imza atan 62 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de 13 galibiyet alarak kulübe 33.5 milyon TL kazandırdı. Böylece senelik maaşını çıkartıp kasaya da fazlasını koydu.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kazandığı maaşı kendisi ödedi

Beşiktaş'ı deplasmanda 9 yıl sonra yenerek büyük bir işe imza atan Fenerbahçe'de tüm övgüler İsmail Kartal'a yapılıyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan tecrübeli çalıştırıcı maaşını bile şimdiden çıkarttı.

KENDİ MAAŞINI ÖDEDİ

Screenshot_1

Sezon başında 30 milyon TL'ye imza atan İsmail Kartal, şu ana kadar topladığı puanlarla kulübün kasasına 33 milyon 588 bin TL koydu. Ligin ilk yarısı bitmeden maaşını çıkartan deneyimli çalıştırıcının başarısı Ali Koç tarafından büyük beğeni topladı.

YAN BAKILMIYOR

Screenshot_2

Bu sezon oynadıkları resmi maçlarda toplamda sadece 3 mağlubiyet alan sarı-lacivertlilerde bu istatistiğin aslan payı İsmail Kartal'a verildi. Oyuncu yönetimi ve idaresi konusunda büyük işler başaran deneyimli çalıştırıcının önümüzdeki sene de takımda yer alacağı öğrenildi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Kariyerimde yeni adıma hazırım''''Kariyerimde yeni adıma hazırım''
12 dakika oynadı, kadro dışı kaldı12 dakika oynadı, kadro dışı kaldı
İbrahim Üzülmez'den Mynet Spor'a özel açıklamalarİbrahim Üzülmez'den Mynet Spor'a özel açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal fenerbahçe atan beşiktaş sezon ligde verildi süper li iyet kulübün
En Çok Okunan Haberler
Akraba kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler

Akraba kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında birbirlerine girdiler

Başkentte sokak köpeği gerginliği! Mansur Yavaş'a isyan ettiler

Başkentte sokak köpeği gerginliği! Mansur Yavaş'a isyan ettiler

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı bırakıldı!

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı bırakıldı!

Atilla Karaoğlan'a olay ceza!

Atilla Karaoğlan'a olay ceza!

Yılmaz Vural'dan sihirli dokunuş!

Yılmaz Vural'dan sihirli dokunuş!

Ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi!

Ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Yılın Son Fırsatları'na özel Adidas Terrex outdoor ayakkabı indirimde!

Yılın Son Fırsatları'na özel Adidas Terrex outdoor ayakkabı indirimde!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.