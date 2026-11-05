İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe - Liverpool maçı yorumu

Medya ve Dijital Habercilik Akademisi’nin lansmanı GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer ve Ayşegül Arslan'ın moderatörlüğünde, Türkiye İlahiyatlılar Derneği (TÜİD) ve Albayrak Medya iş birliğinde, 5 Kasım’da Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlendi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen organizasyonda GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer'in futbol gündemiyle sorusuna Bilal Erdoğan cevap verdi.

"ÜMİTLENDİK GÜZEL DE OLDU"

Türkiye'nin dört büyük kulübü de Avrupa'da başarı elde etti, ediyor. Bugün de Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçı var, umarız onlar da aynı sonuçları alır. Takip edebiliyor musunuz güncel futbolu, yorumunuz nedir, Avrupa'daki başarıyı nasıl değerlendirirsiniz? sorusuna cevap veren İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Aileme zaman ayırdığım esnada... Dolayısıyla böyle evden ayrılıp maça giderek falan değil veya evden ayrılıp arkadaşlarla izleyerek değil. Bazen telefondan takip ediyorum. Ama futbol takip ediyorum, seviyorum. Fenerbahçe, Liverpool'u yenmesi insan mutlu oluyor. Böyle hiç beklenmediğin anda... "Allah sevdiği kuluna eşeğini kaybettirip buldururmuş" gibi bizim Fenerbahçe-Liverpool maçı dün akşam öyle oldu. Allah yüzümüze gülebilir demek ki hani bir... Böyle havf ve reca arasında giderken hocam, çok havfa kapılıyordu Fenerbahçeliler olarak. Dolayısıyla biraz ümitlendik, güzel de oldu. İnşallah Trabzon, Beşiktaş da başarılı olur." ifadelerine yer verdi.

"BAŞARININ İŞİN PSİKOLOJİSİ TARAFINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Açıklamalarını sürdüren Bilal Erdoğan, "Tabii futbolda bu kadar toplumsal ilgi, bu kadar maddi imkanlar, yatırımlar vesaire ve bu kadar başarısızlık bizim için çok yorucu, üzücü. İnşallah başarı gelir. İnşallah orada da az önce bazı özeleştirilerimizi yaptık toplumsal olarak; tez canlılığımız, sabırsızlığımız, fevriliğimiz... Bunlar da yaramıyor. Yani sonuçta sahada top oynayan 19-20 yaşındaki delikanlı, sen ona her türlü fevri efendim şeyi yapacaksın, o hiçbirinden etkilenmeyecek. Bir de bu sosyal medya devrinde hepsini görecek, edecek... Olacak iş değil.

Daha destekleyici olduğumuz zaman, daha soğukkanlı olduğumuz zaman başarı gelecektir. Düşünün ki sahada bir hatalı pas yapan futbolcuyu bütün tribün yuhaladığında, o futbolcu maçın geri kalanını nasıl çıkaracak? Biraz empati tarafında eğer kendimizi güçlendirebilirsek, futbolda başarılar gelecek. Yoksa neyimiz eksik? Yani futbolcu var, tesis var, imkan var, hocaların en iyisi geliyor ve gidiyor, her şey var. Niye başarı gelmiyor? Başarının işin psikolojisi tarafında olduğunu düşünüyorum.