İsmail Kartal'ın kaderi derbiye bağlı! İşte yenilirse yerine gelecek isim

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında yaşanan puan kaybının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak sahadan beraberlikle ayrılması, deneyimli çalıştırıcı üzerindeki baskıyı artırdı. Gözler şimdi Galatasaray derbisine çevrildi.

İSTİFASI KABUL EDİLMEMİŞTİ

İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile oynanan karşılaşmanın ardından görevinden ayrılma kararı almıştı. Deneyimli teknik adam, "Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla" sözleriyle istifasını duyurmuş ancak dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın devreye girmesiyle takımın başında kalmayı kabul etmişti.

Bu gelişmenin ardından da Kartal'a yönelik eleştiriler devam etti. Slavia Prag karşısında iki farklı üstünlüğün korunamamasıyla birlikte teknik direktörün geleceği hakkındaki tartışmalar yeniden alevlendi.

DERBİ SONRASI BELLİ OLACAK

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği açısından Galatasaray ile oynanacak derbinin belirleyici olabileceği ileri sürüldü. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de pazartesi günü ezeli rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Slavia Prag karşısında alınan beraberliğin ardından gözler derbide ortaya konulacak performansa ve alınacak sonuca çevrilirken, Kartal'ın görevine devam edip etmeyeceği de merak konusu oldu.

MONTELLA VE CONTE...

Öte yandan İsmail Kartal ile yolların ayrılması ihtimaline karşı iki teknik direktörün ismi öne çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre Fenerbahçe'de olası bir ayrılık yaşanması durumunda Vincenzo Montella ve Antonio Conte seçenekler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta A Milli Futbol Takımı'ndan ayrıldığı belirtilen Montella'nın yanı sıra son olarak Napoli'yi çalıştıran 57 yaşındaki Antonio Conte de gündeme gelen isimlerden biri oldu. Yaklaşık 6,5 aydır takım çalıştırmadığı ifade edilen İtalyan teknik adamın adı, muhtemel teknik direktör değişikliği kapsamında anılıyor.