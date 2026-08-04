İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi maçı öncesi müjdeyi verdi! "Kadroda olacaklar"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Sturm Graz ile oynanacak kritik mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertli ekibin hedefinin avantajlı bir skorla sahadan ayrılmak olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, hem rakip analizi yaptı hem de kadro planlamasına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

HEDEF İLK MAÇTA AVANTAJI ELDE ETMEK

Şampiyonlar Ligi'nin önemine dikkat çeken İsmail Kartal, karşılaşmanın yüksek tempoda geçmesini beklediklerini ifade etti. "Şampiyonlar Ligi güzel bir lig... Futbolun en üst seviyesi. Her maç final havasında geçiyor. Bu maçı kazanmak ve ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Sarı-lacivertli teknik adam, kulüp ve taraftar için en büyük hedeflerden birinin Devler Ligi'nde yer almak olduğunu dile getirdi. "Şampiyonlar Ligi hepimizde bir heyecan yaratıyor. Camiamızı mutlu etmek istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz."

OOSTERWOLDE SOL BEKTE GÖREV ALACAK

Kadrodaki tercihleriyle ilgili de konuşan Kartal, Jayden Oosterwolde'nin fiziksel olarak hazır durumda olduğunu belirterek sol bekte görev alacağını açıkladı. "Jayden Oosterwolde daha önce sol bek oynadı. Hazır olduğu için solda onu tercih ediyoruz."

KADRODA OLACAKLAR

İsmail Kartal, Vedat Muriqi ile N'Golo Kante'nin kadroda yer alacağını duyururken, kaleci tercihine ise maç günü karar vereceklerini ifade etti. "Vedat Muriqi'i kadroya alacağız. Takım kadrosunda olacaktır. N'Golo Kante geldi ve iyi durumda. 10. idmanına çıkacak. O da bizimle birlikte kadroda olacak.

Bütün oyuncularımızdan çok memnunuz ve hepsinden gurur duyuyoruz. Gece gündüz düşünüyoruz... Herkes çok değerli. Rakibe göre plan yapıyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Kalede kimin oynayacağına yarın karar vereceğiz."