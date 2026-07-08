İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi'ndeki forvetini buldu! İlerisi ona emanet

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal'ın hücum hattındaki planına ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilerin 21-22 Temmuz tarihlerinde oynayacağı karşılaşmada, deneyimli teknik adamın sürpriz bir forvet tercihi yapabileceği öne sürüldü.

TALISCA'YA ÇİFT ROL

Sözcü'nün haberine göre İsmail Kartal, yeni sezonda Anderson Talisca'yı sadece klasik 10 numara pozisyonunda değil, gerektiğinde santrfor olarak da değerlendirmeyi planlıyor. Brezilyalı futbolcunun hücum hattında farklı görevler üstlenebilecek bir joker olarak kullanılmasının hedeflendiği belirtildi.

İLERİ UÇTA OLABİLİR

Haberde yer alan bilgilere göre Talisca'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik Zabrze karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun, Sidiki Cherif'in yerine tek santrfor olarak görev yapacağı ve Fenerbahçe'nin hücumdaki en ileri ismi olacağı ifade edildi.