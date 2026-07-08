SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi'ndeki forvetini buldu! İlerisi ona emanet

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Gornik Zabrze maçı öncesi hücum planı şekilleniyor. İddiaya göre teknik direktör İsmail Kartal, Anderson Talisca'yı santrfor olarak sahaya sürmeye hazırlanırken, Brezilyalı yıldızın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi'ndeki forvetini buldu! İlerisi ona emanet
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal'ın hücum hattındaki planına ilişkin dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilerin 21-22 Temmuz tarihlerinde oynayacağı karşılaşmada, deneyimli teknik adamın sürpriz bir forvet tercihi yapabileceği öne sürüldü.

TALISCA'YA ÇİFT ROL

İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi ndeki forvetini buldu! İlerisi ona emanet 1

Sözcü'nün haberine göre İsmail Kartal, yeni sezonda Anderson Talisca'yı sadece klasik 10 numara pozisyonunda değil, gerektiğinde santrfor olarak da değerlendirmeyi planlıyor. Brezilyalı futbolcunun hücum hattında farklı görevler üstlenebilecek bir joker olarak kullanılmasının hedeflendiği belirtildi.

İLERİ UÇTA OLABİLİR

İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi ndeki forvetini buldu! İlerisi ona emanet 2

Haberde yer alan bilgilere göre Talisca'nın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki Gornik Zabrze karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun, Sidiki Cherif'in yerine tek santrfor olarak görev yapacağı ve Fenerbahçe'nin hücumdaki en ileri ismi olacağı ifade edildi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu ile yollar ayrıldı!Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu ile yollar ayrıldı!
Fatih Terim'in Galatasaray için duygusal paylaşım! Fatih Terim'in Galatasaray için duygusal paylaşım!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe talisca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.