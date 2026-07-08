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Arda Turan'ın eski öğrencisi adım adım Galatasaray'a!

Yeni sezonda Avrupa'da ve Süper Lig'de mutlak başarı hedefleyen Galatasaray, kanat transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar, Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten eski öğrencisi olan ve Fulham forması giyen 23 yaşındaki Brezilyalı süperstar Kevin'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için düğmeye bastı.

Arda Turan'ın eski öğrencisi adım adım Galatasaray'a!
Emre Şen

Yeni sezon kadro planlamasını titizlikle sürdüren Galatasaray'da, hücum hattını ve özellikle kanat bölgesini güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine kanat takviyesi arayışlarına hız veren sarı-kırmızılı kurmaylar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen Brezilyalı yıldız Kevin'ı gündemine aldı.

ARDA TURAN'IN ESKİ ÖĞRENCİSİ: 40 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Arda Turan ın eski öğrencisi adım adım Galatasaray a! 1

Geçtiğimiz sezon başında da adı sık sık Galatasaray ile anılan 23 yaşındaki yetenekli oyuncu, tanıdık bir ismin eski öğrencisi. Kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Kevin, Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk döneminde sergilediği muazzam performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve tam 40 milyon Euro gibi devasa bir bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Fulham'a transfer olmuştu.

OKAN BURUK ONAY VERDİ: KİRALIK + OPSİYON MASADA

Arda Turan ın eski öğrencisi adım adım Galatasaray a! 2

Hızlı, teknik ve patlayıcı gücü yüksek bir kanat oyuncusu arayan teknik direktör Okan Buruk'un, genç Sambacı'nın transferine kesin olarak onay verdiği öğrenildi. Gelen son bilgilere göre; Galatasaray yönetimi kısa süre içerisinde Fulham'ın kapısını çalarak, oyuncuyu "satın alma opsiyonlu kiralama" formülüyle kadrosuna katmak için resmi teklifini sunacak.

10+4 KURALINA TAM UYUM SAĞLIYOR

Arda Turan ın eski öğrencisi adım adım Galatasaray a! 3

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği yeni 10+4 yabancı kuralına yaş ve potansiyel itibarıyla mükemmel uyan Brezilyalı kanat, çalım yeteneğinin yanı sıra ceza sahası dışından çektiği sert ve isabetli şutlarla tanınıyor.

Fulham ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli oyuncu, geride bıraktığımız sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 31 resmi maçta 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyerek takımına katkı sağladı.

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galatasaray
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