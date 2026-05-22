İsmail Kartal sessizliğini bozdu! Fenerbahçe'ye mi dönüyor?

Fenerbahçe'de yaklaşan seçim öncesi sessizliğini koruyan İsmail Kartal, katıldığı youTube programında gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

Burak Kavuncu

Sarı-lacivertli camiada yaklaşan başkanlık seçimi öncesi adı farklı iddialarla anılan deneyimli teknik adam, hem kulübün mevcut başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ile olan durumuna açıklık getirdi.

İSMAİL KARTAL SESSİZLİĞİNİ BOZDU: "BİLMEYENLER BİLSİN, KUPAM VAR! İKİNCİ SENE KURŞUNLANDIK..."

Fenerbahçe'nin başında geçirdiği dönemlere dair yapılan eleştirilere oldukça içerlediğini gizlemeyen İsmail Kartal, "Kupa kazanamadı" algısına sert bir yanıt verdi:

"Şimdi şöyle, '3 sefer geldi kupa alamadı' söylemi var. Bir kere benim 1 tane kupam var. Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı kazandık. Bilmeyenler varsa bunu bir kere bir bilsin. İkinci sene otobüsümüz kurşunlandı. Üçüncü sene ise tam 99 puan topladık ama şampiyon olamadık. Bunlar göz ardı edilebilecek şeyler değil."

"NE AZİZ BAŞKAN'DAN NE HAKAN SAFİ'DEN TEKLİF ALMADIM"

Fenerbahçe'deki başkanlık yarışı kulislerinde adının geçmesine de son noktayı koyan tecrübeli çalıştırıcı, taraftarları bilgilendirdi. Kartal, "Ne Aziz Başkan'dan ne de Hakan Safi Bey'den bir teklif almadım. Hakan Safi Bey'le zaten hayatımda hiç konuşmadım" diyerek seçim malzemesi olmak istemediğini net bir şekilde ortaya koydu.

YENİ ROTASINI DUYURDU! AVRUPA VE ARAP DÜNYASI PEŞİNDE...

Gelecek planlamasıyla ilgili heyecan verici gelişmeyi de paylaşan İsmail Kartal, yeşil sahalara dönmeye hazırlandığının sinyalini verdi. Kartal, "Avrupa'dan ve Arap Yarımadası'ndan iki ciddi teklif aldım. Şu anda süreç ve görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

