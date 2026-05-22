Müge Anlı'da gündem oldu! Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşına kimse inanamadı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşulan ‘temizlik görevlisi maaşı’ sosyal medyada gündem oldu. Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Hasanlar köyünde yaşayan Niyazi ve Emeti Yarar çifti, Büşra ve Derya isimli kızlarının Mustafa isimli bir kişi tarafından kandırıldığını, kendilerinin ‘istihbarat’ yalanıyla dolandırıldıklarını iddia ederek programa başvurdu.

İddiaya göre Mustafa isimli şüpheli aileye MİT’te çalıştığını belirterek kendisini "istihbarat infaz görevlisi" olarak tanıttı. 2 milyon TL dolandırıldıklarını, iki kızlarının kaçırıldığını iddia eden Yarar çifti, kızları ile 7 aydır iletişim kuramadıklarını söyledi.

Kızlarının bir devlet hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığını dile getiren aile, Müge Anlı'nın "Ne kadar maaş alıyordu?" sorusuna verdiği yanıt ile herkesi şaşırttı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

AYLIK KAZANCI ŞAŞIRTTI

Aile, kızlarının en az ayda 86 bin TL maaş aldığını, devlet kurumunda çalışmaları nedeniyle dönem dönem 'tediye' ödemeleri aldıklarını ve bu nedenle bazı aylarda kızlarının maaşının 150 bin TL'ye kadar yükseldiğini söyledi.

Müge Anlı ve programdaki uzman isimler, ailenin söylediği maaşı oldukça yüksek bulurken, Müge Anlı duruma şaşırarak "Doktorlar ayda 150 bin lira... Temizlik görevlisi nasıl bu kadar çok kazanabiliyor" dedi.