İsmail Soydan, Pazaryeri’nde güven tazeledi

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi gerçekleştirilirken, seçime tel liste halinde giren mevcut başkan İsmail Soydan güven tazeledi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşen kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Adana Milletvekili Julide Sarıeroğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, İçişleri Komisyon Üyesi ve AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Marmara koordinatörü Berk Mersinli, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, siyasi parti temsilcileri ve parti üyeleri katıldı.

"AK Parti iktidarı dönemimizde yapmış olduğumuz hastanelerimiz ile gerçekten çok başarılı bir süreci yönetiyoruz"

Kongrede açılış konuşması yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı ve Adana Milletvekili Julide Sarıeroğlu, "Covid-19 nedeni ile ülkemiz zor zamanlar geçirdiği ve geçirmeye devam ediyor. Bu günlerde kongrelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye biliyorsunuz bu konuda dünyaya örnek. Ülkemizin 81 ilinde kurmuş olduğumuz sağlık ordumuz, AK Parti iktidarı dönemimizde yapmış olduğumuz hastanelerimiz ile gerçekten çok başarılı bir süreci yönetiyoruz. İnşallah bundan sonrada vatandaşlarımız desteği ile başarılı bir şekilde bu zor günleri geride bırakacağız. Ülkemizde ve dünyada Covid-19 nedeni ile hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza Rabbimden şifalar diliyorum. Bu gün gerçekleşen Pazaryeri ilçemizdeki AK Parti 7. Olağan Kongremizin ilçemize ve AK Partimize hayırlar getirmesini diyor ve yeni ilçe yönetimimize başarılar diliyorum” dedi.