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  4. İsmail Yüksek: Fenerbahçe’ye transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum

İsmail Yüksek: Fenerbahçe’ye transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.05.2020 08:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin Gölcükspor’dan kadrosuna kattığı İsmail Yüksek, sarı-lacivertli forma ile ilk açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli takıma transferinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten 21 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle kulüp başkanımız Sayın Ali Koç’a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş ağabeylerime teşekkürlerimi sunarım. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Büyük Fenerbahçe ailesine selamlar" ifadelerini kullandı.

Selahattin Baki: Uygun antrenman şekillerine dönmek istiyoruzSelahattin Baki: Uygun antrenman şekillerine dönmek istiyoruz

(DHA)

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