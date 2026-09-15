SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında zirvede yer aldı

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Roma maçında gösterdiği performansla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftanın en çok top kapan futbolcusu oldu.

İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında zirvede yer aldı
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta geride kalırken, başarılı performans sergileyen futbolcuların istatistikleri de açıklandı. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek de yer aldı. Yüksek, sarı-lacivertlilerin sahasında İtalyan ekibi Roma ile oynadığı ve 1-1 beraberlikle tamamlanan maçta 6 top kaparak bu alanda zirvede yer aldı.

En fazla top kazanan isim ise 13 kez ile Manchester City’nin savunma oyuncusu Marc Guehi oldu. Top sürme kategorisinde Leipzig’den Antonio Nusa 17 kez ile zirvede bulunurken, Barcelona’dan Lamine Yamal 14 kezle onu takip etti.

Club Brugge forması giyen Carlos Forbs, saatte 36.6 kilometrelik hızıyla en hızlı oyuncu olurken, Slavia Prag’dan Danijel Sturm 40 sprint ile bu kategorinin lideri oldu. Slovan Bratislava’dan Suleiman Camara ise 150 hızlanma/yavaşlama aksiyonuyla listenin ilk sırasında yer aldı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
F.Bahçe'de 12 maçlık tarihi seri sona erdi! Tam 5 yıl sonra...F.Bahçe'de 12 maçlık tarihi seri sona erdi! Tam 5 yıl sonra...
Maçın ardından rakip takım oyuncusundan ilginç sözler! "Fenerbahçe yetersiz"Maçın ardından rakip takım oyuncusundan ilginç sözler! "Fenerbahçe yetersiz"
Anahtar Kelimeler:
İsmail Yüksek fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

O ülkelerin liderlerinden tarihi imza! Bağımsızlık kararı aldılar

O ülkelerin liderlerinden tarihi imza! Bağımsızlık kararı aldılar

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Hande Soral'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Hande Soral'dan yıllar sonra gelen itiraf!

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı!

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.