Dünya Guendouzi'nin kaçırdığı golü konuşuyor! "Bunu nasıl yaptın?"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile golsüz berabere kalarak önemli bir seriyi noktaladı. Sarı-lacivertlilerin Gaziantep ekibine karşı yakaladığı uzun süreli galibiyet serisi, deplasmanda alınan 0-0'lık sonuçla sona erdi.

SERİ SONA ERDİ

Gaziantep FK karşısında uzun süredir kaybetmeyen Fenerbahçe, rakibine karşı oynadığı son 12 maçın tamamından galibiyetle ayrılmıştı. Bu karşılaşmaların 9'u Süper Lig, 3'ü ise Ziraat Türkiye Kupası'nda oynandı.

Söz konusu seride rakibine beraberlik dahi şansı tanımayan sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanında ilk kez puan kaybetti. Fenerbahçe ayrıca kırmızı-siyahlılara konuk olduğu son 7 karşılaşmayı da kazanmıştı. 0-0'lık beraberlik, deplasmandaki bu seriyi de sonlandırdı.

İLK KEZ GOL SESİ ÇIKMADI

Fenerbahçe, bu sezon çıktığı karşılaşmalarda gol üretme konusunda istikrarlı bir görüntü sergilemişti. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 6 maçın tamamında, lig aşamasındaki 1 karşılaşmada ve Süper Lig'deki ilk 4 maçında rakip fileleri havalandırdı.

Toplam 11 maçlık süreçte gol sevinci yaşayan Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında ise bu alışkanlığını sürdüremedi. Mücadeleyi gol atamadan tamamlayan Kanarya, sezonun ilk golsüz maçını geride bıraktı.

GUENDOUZI'NİN KAÇIRDIĞI GOL GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri ise 37. dakikada yaşandı. Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, yüzde 100'lük gol fırsatında topu ağlarla buluşturamadı.

27 yaşındaki futbolcunun değerlendiremediği bu net fırsat, yalnızca Türkiye'de değil, dünya basınında da geniş yankı buldu. Önemli spor yayın organları, Guendouzi'nin kaçırdığı pozisyonu maçın öne çıkan anı olarak okuyucularına aktardı.

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"GUENDOUZI'NİN KAÇIRMASININ ARDINDAN..."



Afrika merkezli spor sitesi Africa Soccer, Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasındaki mücadeleyi Guendouzi'nin kaçırdığı pozisyon üzerinden değerlendirdi. Site, "Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin net bir fırsatı kaçırmasının ardından Gaziantep ile berabere kaldı" başlığını kullandı.

O POZİSYONA ÖZEL MANŞET



İspanyol basınının önemli yayın organlarından Marca da Fransız futbolcunun değerlendiremediği fırsatı haberinde öne çıkardı. Guendouzi'nin pozisyonu, karşılaşmanın dikkat çeken görüntülerinden biri olarak servis edildi.

"BUNU NASIL YAPTIN?"

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport ise Fransız orta sahanın kaçırdığı gole farklı bir ifadeyle dikkat çekti. Gazete, pozisyonu "Guendouzi bunu nasıl yaptın?" başlığıyla okuyucularına taşıdı.